Cypr przestaje wpuszczać turystów z Polski

Cypr podzielił kraje na trzy kategorie: A – bezpieczne pod względem epidemicznym, B – o podwyższonym ryzyku zarażenia się koronawirusem i C – niebezpieczne. Początkowo Polska była w grupie B, następnie awansowała do A, by znów spaść do B. Od najbliższego poniedziałku, 9 listopada, przeniesiona zostanie do grupy C. Oznacza to, że ruch turystyczny z Polski na Cypr zostanie wstrzymany.

