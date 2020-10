Lecisz na Kanary? Musisz mieć test na koronawirusa

Kanary są pierwszym hiszpańskim regionem, który wprowadził taki przepis. Nie dotyczy on mieszkańców, a także przyjezdnych, którzy udowodnią, że przez ostatnie 15 dni nie opuszczali wysp i oświadczą, że nie mieli w tym czasie objawów przypominających covid-19.

Testy nie będą jednak sprawdzane na lotniskach, przy przekraczaniu granicy, ale w licencjonowanych obiektach noclegowych, takich jak hotele, apartamenty, domy wakacyjne czy gospodarstwa agroturystyczne. Kto nie będzie miał testu, nie zostanie wpuszczony do hotelu, tylko skierowany do ośrodka zdrowia, przychodni lub laboratorium, gdzie na własny koszt będzie musiał się przebadać. W wypadku pozytywnego wyniku turysta będzie musiał odbyć kwarantannę. Regionalne władze rekomendują testy antygenowe, które wykrywają wirusa „z bardzo wysoką niezawodnością w ciągu kilku minut” i kosztują tylko 20-30 euro, podczas gdy koszt testu PCR to ponad 100 euro.