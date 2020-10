Cała Polska na niemieckiej czerwonej liście

W opublikowanym dziś komunikacie niemiecki Instytut Roberta Kocha uznaje całą Polskę za obszar zagrożenia epidemicznego – podał Polsat News. Dotąd do strefy tej zaliczał wybrane województwa: kujawsko-pomorskie, małopolskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie. Oznacza to, że wjeżdżający z Polski do Niemiec będą musieli odbyć 14-dniową kwarantannę lub udowodnić, że nie są zarażeni koronawirusem, przedstawiając negatywny wynik badania.

Nowe regulacje wchodzą w życie w sobotę, 24 października, i nie będą obowiązywać przejeżdżających przez Niemcy tranzytem. Jak wyjaśnia serwis gov.pl, „we wszystkich krajach związkowych osoby podróżujące w tranzycie (przejazdem) są zwolnione z obowiązku wykonywania testu i związanej z tym kwarantanny. Podróż tranzytowa powinna się odbywać bez zbędnych postojów. W przypadku podróży samolotem, w karcie lokalizacyjnej należy wskazać, że znajdują się Państwo w tranzycie”.