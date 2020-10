Egipt – darmowe wizy przedłużone do kwietnia Fot. Andrzej Litwicki

Marzena German

Turyści podróżujący do egipskich kurortów nad Morzem Czerwonym oraz do Luksoru i Asuanu do kwietnia przyszłego roku nie będą płacić za wizę. To jeden z elementów programu wsparcia turystyki przyjazdowej przyjęty przez tamtejszy rząd.