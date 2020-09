Cypr Północny wstrzymuje przyloty

Rozporządzenie, które zakazuje przyjmowania lotów, obowiązuje od północy 9 września do 13 września – donosi cypryjski portal informacyjny Cyprus Mail. Powodem jego wydania jest brak miejsc w hotelach dla osób, które po przylocie muszą odbyć kwarantannę. Zobowiązani są do tego pasażerowie podróżujący z krajów zaliczonych do grupy B – muszą pozostawać w izolacji przez 7 dni, oraz z grupy C – w ich wypadku kwarantanna trwa 14 dni. Poddawani są niej również ci, u których zdiagnozowano zakażenie koronawirusem i osoby mające z nimi kontakt. Cypr Północny zezwala jednak na przyloty pustych samolotów, by zabrać pasażerów z wyspy.

