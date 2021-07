Malta łagodzi restrykcje wobec nieszczepionych podróżnych

Nowe zasady rząd ogłosił kilka godzin przed wejściem w życie zapowiedzianych w piątek restrykcji dla wjeżdżających do tego kraju. Zakładały one, że osoby niezaszczepione w ogóle nie mogły by wylądować na wyspie .

Zwalniają one również dzieci w wieku poniżej 12 lat i te, które nie mogą przyjąć szczepionki z powodów medycznych, z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o szczepieniu lub poddania się kwarantannie. Zamiast tego muszą wykazać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie później niż 72 godziny przed przybyciem – opisuje „Times of Malta” w elektronicznym wydaniu.

Rozumie się, że osoby, które muszą przejść kwarantannę, będą musiały udać się do hotelu specjalnie do tego wyznaczonego i zapłacić za pobyt w nim – dodaje portal.

We wtorek liczba nowych zakażeń koronawirusem na Malcie urosła do 154. Przemawiając na konferencji prasowej we wtorek Fearne bronił decyzji o wprowadzeniu szczepień dla podróżnych, mówiąc, że podczas gdy zdecydowana większość Maltańczyków jest teraz zaszczepiona (79 procent, ale szczepienia trwają – red.), ważne jest, aby zapewnić podobną ochronę osobom, które wjechały do kraju.