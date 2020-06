Koronawirus w ośrodku wczasowym w Rewalu. 50 osób w kwarantannie

Jak ustalił superportal24.pl, zarażeni turyści to starsze małżeństwo ze Śląska. W niedzielę kobieta miała poczuć się źle, skarżyła się na duszności. Wezwani do niej ratownicy medyczni początkowo podejrzewali problemy z sercem, jednak po testach okazało się, że to koronawirus. Ma go również mąż kobiety. Oboje trafili na odział zakaźny szpitala wojewódzkiego w Szczecinie. Rzecznik placówki Mateusz Iżakowski przekazał „Głosowi Szczecińskiemu”, że ich stan jest dobry.

