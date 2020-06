Egipt pyta: Czy masz objawy covidu-19?

Egipskie Ministerstwo Turystyki i Starożytnego Dziedzictwa poinformowało w komunikacie, że wszyscy podróżni przed wylotem do Egiptu będą musieli wypełnić „Deklarację podróżnego” (Traveler Declaration), to znaczy ujawnić, dokąd podróżowali w ciągu 14 dni przed wizytą w Egipcie, potwierdzić, że przez ostatnie dwa tygodnie nie mieli objawów przypominających covid-19 ani świadomych kontaktów z cierpiącymi na tę chorobę, zobowiązać się do powiadomienia kierownictwa hotelu lub lekarza w wypadku zauważenia objawów choroby podczas pobytu w Egipcie i zadeklarować, że mają ubezpieczenie medyczne obejmujące leczenie w Egipcie.

