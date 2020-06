Dla Niemców Turcja i Egipt nadal zbyt ryzykowne

O tym, czy kraj trafi na listę ryzykownych, decydują Ministerstwa Zdrowia, Spraw Zagranicznych i Spraw Wewnętrznych, analizując liczbę nowych zachorowań (granica to 50 osób na 100 tysięcy mieszkańców) i oceniając, czy mimo nieprzekroczenia maksimum ryzyko zakażenia nie jest podwyższone. Tu znaczenie mają raporty przedstawicielstw MSZ w poszczególnych krajach, ewentualnie także resortów zdrowia i spraw wewnętrznych, pod uwagę brane są również środki podejmowane w walce z pandemią. Ważne jest też to, czy ogniska zachorowań są ograniczone lokalnie czy obejmują większy obszar, a także jakie są możliwości przeprowadzania testów, ile badań w przeliczeniu na liczbę mieszkańców już zostało wykonanych oraz jakie są restrykcje w odniesieniu do kontaktów międzyludzkich czy zasad higieny.