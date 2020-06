Łotwa i Estonia przywracają kwarantannę dla Polaków

Na Łotwę i do Estonii bez wymogu poddania się kwarantannie mogą wjechać mieszkańcy państw, w których liczba zakażeń w ciągu ostatnich czternastu dni nie przekroczyła 15 na 100 tysięcy mieszkańców. Dotyczy to również osób, które przebywały na terytoriach tych krajów w ostatnich dwóch tygodniach. Do tej pory wskaźnik dotyczący Polski był niższy. Według danych opublikowanych przez łotewskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób, liczba przypadków w naszym kraju wynosi 15,8 na 100 tysięcy. Z kolei estońskie władze poinformowały, że nowe zasady wjazdu będą obowiązywały w przyszłym tygodniu.

Bez problemów Polacy mogą w dalszym ciągu wjechać na Litwę. Tam wskaźnik zakażeń nie jest już brany pod uwagę. Całkowity zakaz wjazdu na Litwę i Łotwę obejmuje osoby, które mieszkają w krajach, gdzie liczba zakażeń przekroczyła 25 na 100 tysięcy. Dotyczy to takich państw jak Wielka Brytania, Szwecja i Portugalia.

