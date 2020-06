Niemcy rozmawiają z Turcją o zniesieniu ostrzeżenia przed podróżami

15 czerwca Niemcy znieśli generalne ostrzeżenie przed wyjazdami do wszystkich krajów świata, zastępując je osobnymi rekomendacjami dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej i strefy Schengen oraz Wielkiej Brytanii. Nie dotyczy to jednak państw spoza Europy, w tym Turcji, która jest bardzo ważnym kierunkiem podróży dla niemieckich turystów.

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas, którego cytuje portal branży turystycznej Reisevor9, poinformował po rozmowach z przedstawicielami 12 krajów europejskich, że komunikaty dotyczące wyjazdów poza Unię Europejską będą analizowane co tydzień. Maas dodaje, że w tej sprawie trwają już rozmowy z Turcją. Wcześniej polityk mówił, że przy ostrzeżeniach do pozostałych krajów mogą pojawiać się wyjątki, jako przykład wymienia ulubione kierunki wakacyjne Niemców.

Z doniesień dziennika „Süddeutsche Zeitung” wynika, że w tej sprawie chciał dzwonić do kanclerz Angeli Merkel prezydent Recep Tayyip Erdogan. Dziennik cytuje przywódcę, który mówi, że Niemcy nie mogą ograniczać turystów chcących przyjechać do Turcji.

Turcja opracowała kompleksowy system zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Obejmuje on kamery termowizyjne na lotniskach i przy wejściu do hoteli, zachowanie odpowiedniej odległości na plażach, obsługę kelnerską w restauracjach hotelowych. Obiekty mogą przystąpić do programu certyfikacji, przy którym współpracuje niemiecka firma TÜV Süd.