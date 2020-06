Pekin odwołuje loty krajowe. Boi się drugiej fali zakażeń

16 czerwca pracownicy służby zdrowia w Pekinie odnotowali 31 nowych potwierdzonych zakażeń. Od czwartku liczba zakażeń wzrosła do 137, co jest najwyższym wynikiem w mieście od początku lutego.

Władze stolicy Chin nakazały mieszkańcom, by nie opuszczali miasta. Co najmniej 1255 lotów z i do Pekinu zostało dziś odwołanych.