Egipt otwiera granice i znosi opłaty wizowe

Turyści będą mogli przylecieć do tych regionów kraju, które koronawirus dotknął w najmniejszym stopniu, to znaczy do Synaju Południowego z kurortami Szarm el-Szejk i Dahab, prowincji Morza Czerwonego z Hurghadą i Marsa Alam oraz prowincji Matruh nad Morzem Śródziemnym, w której znajduje się kurort Marsa Matruh.

Jak podają egipskie media, turyści przybywający do kraju lotami czarterowymi do końca sezonu letniego, a więc do 31 października, będą zwolnieni z opłaty za wizę. Aby pobudzić turystykę, rząd obniżył też o 20 procent ceny biletów wstępu do muzeów i stanowisk archeologicznych w całym kraju oraz zmniejszył opłaty dla samolotów.