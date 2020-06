Za dwa dni Polska otworzy granice na całe Schengen

W nocy z piątku na sobotę, czyli z 12 na 13 czerwca, Polska zniesie kontrole na granicach z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją dla mieszkańców wszystkich krajów strefy Schengen – podaje RMF FM, zastrzegając, że jest to nieoficjalna informacja.

Oznacza to, że także Polacy od soboty 13 czerwca będą mogli swobodnie podróżować do tych krajów strefy Schengen, które otworzą dla nich swoje granice. Tego dnia przestanie też obowiązywać dwutygodniowa kwarantanna po wjeździe do Polski.