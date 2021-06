Hiszpania otwiera się na turystów z unijnym certyfikatem

Hiszpania otwiera się na turystów zagranicznych. Dwie najważniejsze zmiany, które obowiązują od poniedziałku, 7 czerwca, to zezwolenie na wjazd do kraju podróżnym z państw unijnych na podstawie negatywnego wyniku testu antygenowego na koronawirusa i w pełni zaszczepionym gościom spoza wspólnoty – podaje hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

Od zakończenia cyklu szczepień do momentu wjazdu do Hiszpanii musi upłynąć co najmniej 14 dni.

Osoby wjeżdżające do Hiszpanii muszą przedstawić certyfikat zgodny z systemem SpainTravelHealth – będzie on ważny do 1 lipca tego roku. By uzyskać zaświadczenie, trzeba wejść na stronę spth.gob.es i wypełnić formularz – narzędzie wygeneruje kod QR. Można to zrobić także przez aplikację. Wspomniany kod należy pokazać na granicy.