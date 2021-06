Cypr: Polska przechodzi do kategorii pomarańczowej, wystarczy jeden test

Zaszczepieni i dzieci przed ukończeniem 12 roku życia, niezależnie od koloru kategorii, do której należy ich kraj wylotu, są zwolnieni z testów. Co więcej, nie idą na kwarantannę, nawet jeśli okaże się, że mieli bliski kontakt z osobą zakażoną covidem-19. Cypr uznaje za uprawniające do odbycia podróży szczepionki Janssen / Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer / BioNTech), COVID-19 Vaccine Moderna, Gam-COVID-Vac / Sputnik V i Sinopharm BBIBP-CorV. Ułatwienie to obowiązuje od dnia podania wszystkich wymaganych dawek, z wyjątkiem jednodawkowej szczepionki Janssen, po której przyjęciu trzeba odczekać dwa tygodnie.