Po 8 czerwca Polacy wjadą do Niemiec bez testów i kwarantanny

Dotąd podróżni przekraczający granicę polsko-niemiecką musieli zarejestrować wjazd na stronie einreiseanmeldung.de, zrobić test na obecność koronawirusa przed wjazdem do Niemiec lub w ciągu 48 godzin po przyjeździe i przebywać w kwarantannie do czasu uzyskania negatywnego wyniku. Zasady te nie zostaną jednak zniesione wraz z usunięciem Polski z czarnej listy covidowej, liczy się bowiem to, na jakim obszarze przebywał podróżny 10 dni przed przekroczeniem granicy. Ponieważ Polska do 29 maja jest jeszcze obszarem ryzyka, będą one obowiązywać każdego, kto tego dnia lub wcześniej był w Polsce, aż do 8 czerwca.