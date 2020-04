Hiszpania – plaża spryskana wybielaczem. „Brutalne szkody”

María Dolores Iglesias, która kieruje grupą wolontariuszy środowiskowych w rejonie Kadyksu, powiedziała, że odwiedziła plażę w Zahara de los Atunes i na własne oczy widziała, jak to wygląda. – Wybielacz zabił wszystko, nie widać nawet owadów – powiedziała. Jak podkreśliła, plaża i wydmy są chronionymi miejscami lęgowymi ptaków, a traktory zniszczyły co najmniej jedno gniazdo z jajami.

– Zdewastowali wydmy i złamali wszystkie zasady. Wybielacz jest bardzo silnym środkiem dezynfekcyjnym, więc logiczne jest, że używa się go na ulicach, asfalcie. Plaża ma własny system samooczyszczania, przez co nie było to konieczne – zaznaczyła. Zdaniem aktywistki plaży nie potraktowano jako żywego ekosystemu, a jedynie teren, na którym znajduje się dużo piasku.