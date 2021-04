Do Chorwacji z testem lub szczepieniem, ale bez kwarantanny

Stawia jednak warunki. By uniknąć kwarantanny, turyści muszą okazać negatywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy) lub być ozdrowieńcami wyleczonymi z covidu-19 w ostatnich sześciu miesiącach, z potwierdzeniem od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnym wynikiem testu PCR lub antygenowego (wykonanego maksymalnie 180 dni i minimum 11 dni przed przekroczeniem granicy) lub mieć zaświadczenie o przyjęciu szczepionki przeciwko covidowi-19 (musi upłynąć 14 dni od zakończenia całego cyklu szczepień). Do Chorwacji bez przeszkód wjadą także dzieci w wieku do siedmiu lat podróżujące z rodzicami lub opiekunami spełniającymi powyższe kryteria.