Od kwietnia do Dominikany tylko z biletem elektronicznym

W okresie przejściowym, czyli do 31 marca, do kraju będzie można wjeżdżać na podstawie dokumentów w wersji papierowej. Od 1 kwietnia akceptowana będzie już tylko deklaracja elektroniczna.

By wypełnić kartę, trzeba wejść na stronę eticket.migracion.gob.do która ma kilka wersji językowych (angielską, hiszpańską, francuską, niemiecką, włoską, portugalską i rosyjską). Należy podać numer paszportu, miejsce zamieszkania i adres pobytu w Dominikanie, a także ogólne informacje celne i wypełnić deklarację zdrowia. To samo muszą zrobić przed wyjazdem. By zaoszczędzić czas, można zrobić to na 72 godziny przed rozpoczęciem podróży i wydrukować lub zrobić zrzut ekranu z kodem QR. Przy wyjeździe kody nie będą ponownie skanowane – są jedynie potwierdzeniem, że deklaracje zostały wypełnione prawidłowo.