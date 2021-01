Irlandia przedłuża lockdown, mocno ogranicza podróże

Obowiązkowa kwarantanna dla przyjeżdżających, kary dla wracających do kraju bez negatywnego wyniku testu PCR i kontrole policji na lotniskach, by zapobiec podróżom innym niż konieczne – to działania, które w walce z pandemią podejmuje rząd Irlandii.

– Komunikat na najbliższe sześć tygodni jest bardzo prosty: zostań w domu, nie podróżuj, nie przekraczaj promienia 5 kilometrów, o ile nie jest to absolutnie konieczne – mówił premier Irlandii Micheál Martin na konferencji prasowej, ogłaszając kolejne obostrzenia. Tamtejszy rząd przedłużył piąty poziom lockdownu do 5 marca. W ten sposób chce zabezpieczyć kraj przed pojawiającymi się nowymi mutacjami koronawirusa. Poniżej dalsza część artykułu

Martin zapowiedział, że na lotniskach i w portach morskich pojawią się dodatkowe patrole policji, które mają kontrolować podróżnych. Osoby, które złamią zasadę 5 kilometrów, będą karane – mandat wzrośnie z obecnych 100 euro do prawdopodobnie 500 euro, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła – podaje telewizja publiczna RTE.

Premier poinformował, że podróże krótkoterminowe z RPA i Ameryki Południowej, dla których nie ma obowiązku wizowego, zostają zawieszone do co najmniej 5 marca. Osoby, które nie będą miały przy przyjeździe negatywnego wyniku testu PCR, nie tylko zostaną skierowane na obowiązkową kwarantannę w specjalnym hotelu, ale też zostaną ukarane grzywną w wysokości 2,5 tysiąca euro lub sześciu miesięcy więzienia. Także podróżni z Brazylii i RPA będą musieli odbyć kwarantannę w obiekcie do tego przeznaczonym, pozostali mogą to zrobić w domu.

Wicepremier Leo Varadkar dodaje, że wszystkie osoby skierowane na izolację w hotelach, będą płacić za swój pobyt, przyznaje jednak, że zanim część nowych regulacji wejdzie w życie, może upłynąć kilka tygodni. Trzeba wprowadzić odpowiednie rozwiązania prawne, by móc zatrzymać w hotelach obywateli Irlandii i Unii Europejskiej, którzy nie mają negatywnego wyniku testu na covid-19.

Nowe zasady mają obowiązywać przylatujących do Irlandii, podróżujących drogą morską i lądową przez Irlandię Północną.

Premier przyznaje, że przyjazdy do Irlandii całkowicie się załamały, a z bieżących danych wynika, że większość podróżnych to Irlandczycy. Część wyjechała na święta Bożego Narodzenia i teraz wraca do domów.

Lider Partii Zielonych Eamon Ryan podkreśla, że decyzje dotyczące podróży zagranicznych powinny być podejmowane we współpracy z kolegami z Irlandii Północnej, rządem Wielkiej Brytanii, Unią Europejską i innymi interesariuszami. Zapowiada też, że rząd zmodyfikuje regulacje dotyczące lokalizacji pasażerów tak, by wszyscy, którzy przyjadą do kraju, także przez Irlandię Północną, musieli podawać miejsce pobytu wraz z adresem.

W Irlandii z powodu koronawirusa zmarło dotychczas 2977 osób. Jak mówi zastępca naczelnego lekarza Ronan Glynn, w styczniu zgonów z powodu covidu-19 było już czterokrotnie więcej niż w całym grudniu 2020 roku (688 wobec 175 w grudniu i 164 w listopadzie).