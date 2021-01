Lecisz do Dubaju? Test musisz zrobić 72 godziny przed lotem

Od niedzieli, 31 stycznia, włącznie pasażerowie lecący z Warszawy do Dubaju muszą okazać negatywny test PCR na covid-19, zrobiony nie wcześniej niż 72 godziny przed wylotem – informuje biuro prasowe Emirates. Dotąd było to 96 godzin.

Pozostałe wymogi dotyczące testów nie zmieniły się. Pasażerowie lecący z Dubaju do Warszawy nie muszą ich okazywać. Podróżnych wracających do Polski do 31 stycznia obowiązuje 10-dniowa kwarantannę po przylocie, z wyjątkiem osób zaszczepionych przeciwko covidovi-19 i tych, które wylegitymują się negatywnym wynikiem testu diagnostycznego (czas między uzyskaniem wyniku testu a przekroczeniem granicy nie może przekroczyć 48 godzin). Listę laboratoriów w Dubaju ze specjalnymi stawkami dla pasażerów Emirates (od 130 dirhamów, czyli około 130 złotych) można znaleźć tutaj.