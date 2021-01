Sri Lanka otwiera granice. Tylko 50 hoteli dla turystów

W czasie urlopu skorzystają ze wszystkich atrakcji oferowanych przez hotel, takich jak baseny, centra spa, siłownie. Władze stawiają jednak zasadniczy warunek – zamieszkać można tylko w jednym ze wskazanych hoteli. Chodzi o obiekty zakwalifikowane do grupy bezpiecznej („Safe and Secure”), które otrzymały stosowne certyfikaty potwierdzające, że spełniają wymogi sanitarne. Ten wymóg dotyczy tylko pierwszych 14 dni pobytu w kraju. W ten sposób władze chcą utworzyć „bańki” dla gości zagranicznych. W hotelach tych nie mogą przebywać natomiast klienci krajowi, obowiązuje też zakaz organizowania tam imprez dla miejscowych. Lista ponad 50 hoteli znajduje się na stronie internetowej srilanka.travel/helloagain.

Kolejny warunek związany jest z koniecznością pozyskania wizy, która dostępna jest przez system służb imigracyjnych (www.eta.gov.lk). Zanim jednak podróżny złoży o nią wniosek, musi mieć potwierdzoną rezerwację hotelową – by ją otrzymać, musi spełnić trzeci warunek. Chodzi o opłacenie testów PCR. Ich koszt to 40 dolarów za badanie – przy pobycie do siedmiu dni trzeba będzie się mu poddać dwukrotnie, przy dłuższym urlopie trzykrotnie. Kolejny wymóg to wykupienie polisy ubezpieczeniowej za 12 dolarów ważnej przez miesiąc (kwota odpowiedzialności gwaranta to 50 tysięcy dolarów). Hotel może potwierdzić rezerwację dopiero po tym, jak klient zapłaci za te świadczenia.