Austria od dziś tylko dla zarejestrowanych

Ministerstwo Spraw Społecznych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów Austrii poinformowało o nowych zasadach wjazdu do kraju. Od 15 stycznia wszyscy podróżni muszą zarejestrować się przez internet, wypełniając deklarację „Pre-Travel-Clearance“ .

Nowe zasady przewidują kilka wyjątków – chodzi o osoby wjeżdżające do kraju regularnie (na przykład pracowników, którzy mieszkają w innym państwie), przejeżdżające tranzytem i będące w tak zwanych podróżach koniecznych.

Dane z formularza zostaną automatycznie przekazane władzom miejscowości, w której podróżny zamierza przebywać. W ten sposób Austria chce jeszcze lepiej kontrolować, czy wszyscy do tego zobowiązani odbywają kwarantannę i ułatwić śledzenie z kim się kontaktują.

Na podstawie podanych przez turystę informacji system poinformuje go o zasadach wjazdu i wytworzy dokument z kodem QR. W wypadku kontroli trzeba go pokazać – w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli ktoś nie może wypełnić formularza przez internet, musi go wydrukować i wypełnić ręcznie.