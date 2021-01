Dominikana ubezpieczy każdego turystę od covidu

Wszyscy goście z zagranicy, którzy przylecą do Dominikany do 30 kwietnia 2021 roku, mają zapewnione ubezpieczenie na wypadek zarażenia się koronawirusem. Pokrywa ono opiekę medyczną, przewóz chorego i jego bliskiego, opłaty związane ze zmianami rezerwacji lotniczej, a także wynikające z przedłużonego pobytu. W całości opłaca je rząd Dominikany. Ubezpieczenie dotyczy tylko osób, które przylecą do kraju samolotem i będą mieszkać w hotelu. Polisę otrzymają w momencie kwaterowania.

Poniżej dalsza część artykułu