Portugalia straciła ponad 70 procent turystów

Instytut prezentuje dane dla 16 najważniejszych rynków źródłowych, wśród których znajduje się także Polska. Od stycznia do października w Portugalii w obiektach zakwaterowania zbiorowego z co najmniej 10 łóżkami polscy turyści wykupili o 73,3 procent mniej noclegów niż przed rokiem. Średnio goście spędzali 2,6 nocy – rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 2,6. Przychody z tytułu sprzedanych noclegów doszły do 1,4 miliarda euro, przed rokiem było to 3,7 miliarda euro.