Hiszpania: Szczepionka warunkiem przywrócenia dawnej turystyki

Przedsiębiorcy turystyczni z Hiszpanii zaczynają dostrzegać światełko w tunelu, ale są przekonani, że wcześniejsze prognozy mówiące o poprawie sytuacji już na Wielkanoc 2021 roku nie sprawdzą się. Ich zdaniem na powrót do normalności można liczyć, kiedy większość ludzi zaszczepi się na covid-19 , a to nie nastąpi przed latem. Tak mówi raport Obserwatorium Turystycznego, na który powołuje się hiszpański portal branży turystycznej Hosteltur.

72,3 procent uważa, że w przyszłym roku ich przychody sięgną maksymalnie 50 procent wartości uzyskanych przed rokiem, przy czym najczęściej mówią o przedziale od 30 do 50 procent. 83,3 procent szacuje jednocześnie, że w tym roku obroty spadną o co najmniej 80 procent rok do roku. 30,9 procent przyznaje też, że nie było w stanie utrzymać wszystkich miejsc pracy, a 23 procent mówi, że chociaż jeszcze nie zwolniło nikogo, przygotowuje się do tego w najbliższym czasie.