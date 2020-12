Małopolska: Pozwólmy podróżować ozdrowieńcom i zaszczepionym

Małopolska Organizacja Turystyczna wystosowała do władz regionalnych i krajowych list, w którym opisuje dramatyczną sytuację małopolskich firm turystycznych i apeluje o jak najszybsze odmrożenie turystyki, w której w regionie pracuje bezpośrednio co najmniej 100 tysięcy osób.

Województwo małopolskie to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce i zarazem najchętniej odwiedzany przez mieszkańców różnych województw. Do momentu wybuchu pandemii COVID-19 małopolska turystyka postrzegana była jako stabilna, dochodowa i świetnie rozwijająca się gałąź gospodarki, przynosząca blisko 10 procent regionalnego PKB i zapewniająca bezpośrednie i pośrednie zatrudnienie dla co najmniej 100 tys. pracowników, przez co w znaczący sposób oddziaływała na wzrost gospodarczy i rozwój społeczny regionu.