Trydent: Kiedy ruszą nasze stoki, na pewno zapełnią je Polacy

Dla lokalnej branży turystycznej Polacy ważni są z jeszcze jednego powodu. – Kiedy kilkanaście lat temu zaczynałem pracę z polskim rynkiem, większość turystów przyjeżdżała do apartamentów samochodami wypełnionymi własnym jedzeniem. Dziś coraz więcej osób mieszka w hotelach, także tych drogich, i korzysta z restauracji – mówi. Polscy narciarze odwiedzają zarówno tańsze, jak i najdroższe ośrodki narciarskie regionu. Madonna di Campillo, która zalicza się do tych ostatnich, co roku bardzo mocno liczy na Polaków.

Większość hoteli i pensjonatów prowadzą rodziny, są to niewielkie obiekty, zostały już więc spłacone. To dobra wiadomość dla regionu i szansa na powrót do normalności po kryzysie. Oczywiście są też hotele, które muszą spłacać kredyty zaciągnięte zazwyczaj na inwestycje podnoszące standard. Na razie obyło się bez bankructw. Co prawda kilka obiektów zamknęło się, ale o fali upadłości nie można mówić.