Prawnik: Rząd pomylił kod PKD. Wyciągi narciarskie mogą działać

Polski rząd wydał 21 grudnia rozporządzenie, którym zakazał działania wyciągów narciarskich od dzisiaj – napisał na Facebooku znany prawnik Piotr Schramm. Podchwyciły to wszystkie media w Polsce, powtarzając za przemawiającym na konferencji prasowej premierem Mateuszem Morawieckim, że od dziś do 17 stycznia wszystkie wyciągi w Polsce pozostaną zamknięte. Ale czy ktoś w Polsce to sprawdził? Czy spojrzał na wydane rozporządzenie i jego treść? – pyta prawnik.

