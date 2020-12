Szwajcaria częściowo zamyka stoki narciarskie, Austria otwiera

Rząd kraju zapowiedział w międzyczasie zamknięcie stoków narciarskich, jeśli sytuacja w służbie zdrowia się pogorszy. Niektóre regiony, na przykład Graubünden, mają do dziś podjąć stosowne decyzje.

Z kolei od 24 grudnia stoki narciarskie będą czynne w Austrii, mimo że tamtejszy rząd zapowiedział właśnie trzeci lockdown, w który kraj wejdzie 26 grudnia. Ma on potrwać trzy tygodnie. Do 18 stycznia szkoły będą prowadziły nauczanie zdalne, a z domu będzie można wyjść tylko z ważnego powodu. Rząd pozwala jednak na odpoczynek na świeżym powietrzu – podaje niemiecki tygodnik „Der Spiegel”. To uzasadnia decyzję o pozostawieniu otwartych stoków narciarskich.