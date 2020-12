Hedorfer: Dobry wizerunek Niemiec pomoże odbudować turystykę

Nawet jeśli wprowadzenie na rynek szczepionek zakończy się sukcesem, to ruch turystyczny będzie powracał do normy powoli. Potencjał linii lotniczych i firm hotelarskich będzie musiał być stopniowo odbudowany.

Konkretnie oznacza to, jak mówią najnowsze analizy ekspertów ekonomicznych, że faza ożywienia potrwa co najmniej do końca 2023 roku. Podróże z Europy do Niemiec odradzają się szybciej niż z rynków zamorskich, a wyjazdy rekreacyjne szybciej niż służbowe.