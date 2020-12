Stacje narciarskie: Kwarantanna to dla nas katastrofa

Zgodnie z zapowiedzianymi dzisiaj przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowym reżimem od 28 grudnia do 17 stycznia mają być zamknięte między innymi wszystkie hotele i stoki narciarskie.

Stowarzyszenie Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne zareagowało na tak radykalny krok oświadczeniem, w którym nazywa tę decyzję niekonsekwentną w stosunku do ustalonego przed trzema tygodniami przez rząd planu „odpowiedzialności i stabilizacji”. Była w nim bowiem mowa o kwarantannie narodowej, ale jej wprowadzenie miało się wiązać ze wzrostem zakażeń. Tymczasem, jak pisze PSNiT, czegoś takiego „teraz nie obserwujemy”.

„Rodzaj prowadzonej przez nas działalności wymaga precyzyjnego zaplanowania kolejnych kroków, a rozruch stacji wymaga decyzji, których konsekwencją jest duży nakład środków finansowych. Ta szczególna zima, w kształcie jakim była przygotowana przez rządzących 23 listopada, pozwalała chociaż na planowanie, a co za tym idzie – przetrwanie. Nikt nie liczył w tym roku na jakiekolwiek zyski. Dzisiejsza wiadomość jest katastrofą dla branży” – czytamy w komunikacie.

Autorzy piszą, że przygotowując stoki do sezonu zimowego ponieśli ogromne koszty (połowa przychodów z całego sezonu). Konsekwencją decyzji rządu będzie „totalna klęska branży narciarskiej” , dla której zima „to być albo nie być”.

I piszą dalej: „Trudno jest funkcjonować przedsiębiorcom w państwie, które zmienia swoje postanowienia w tak nieprzewidywalny i diametralny sposób. Pragniemy również zauważyć, że branża przestrzegała ustaleń, które zostały wypracowane z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Nie jest tajemnicą, że przy każdym otwarciu stacji były wzmożone kontrole i niejednokrotnie nasi członkowie zgłaszali, iż na stacji pojawiło się więcej policji, kontrolujących i mediów niż samych narciarzy. Dlaczego zatem, odpowiedzialna branża, a co w kontekście pandemii bardzo ważne – najmniej narażająca na zakażenia obywateli – jest karana za swój profesjonalizm i specjalne, zgodne z narzuconymi reżimami przygotowanie do wymagającego sezonu?”.

Stowarzyszenie wymienia też swoje postulaty zgłaszane od sierpnia i poparte opiniami ekspertów. „Nie jest to zbiór pobożnych życzeń, bo należymy do branży odpowiedzialnej za siebie, jak i naszych pracowników i klientów. Upewniliśmy się jedynie, że to, czego się domagamy jest słuszne, dzięki doświadczeniu, które zabraliśmy po rozpoczęciu tegorocznego sezonu, jak i w rozmowach z naszymi klientami, którzy odwiedzali ośrodki narciarsko-turystyczne pod koniec listopada i w grudniu.