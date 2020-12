Minister zdrowia: Trzeba przedłużyć obostrzenia do końca ferii

– Tematem spotkania był narodowy program szczepień, przedstawiliśmy również perspektywy rozwoju pandemii, szczególnie to, co będzie działo się po 27 grudnia, kiedy kończy się okres obostrzeń epidemicznych, który przyjęliśmy pod koniec listopada – relacjonował minister.

Jak dodał, decyzje w tym zakresie podejmie Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczy premier Morawiecki. – Z mojej strony będę rekomendował co najmniej przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, do 17 stycznia, a szczególnie przeanalizowanie i przyjrzenie się tym obostrzeniom, które dotyczą okresu feryjnego, tak, żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzili je bezpiecznie po to, żeby uniknąć trzeciej fali – mówił Niedzielski.