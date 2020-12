Stoki Andory zamknięte do stycznia

Wjeżdżający do Andory muszą przedstawić negatywny wynik testu na covid-19 – dotyczy to osób, które zostają w kraju na co najmniej trzy noce i będą mieszkać w hotelu. Badanie najwcześniej można wykonać na 72 godziny przed przyjazdem, poddać się mu muszą wszyscy, którzy ukończyli sześć lat. Z obowiązku tego zwolnieni są turyści z Francji, Hiszpanii i Portugalii, co jest możliwe dzięki umowom zawartym między tymi krajami a rządem Andory. Dwa pierwsze kraje to najważniejsze rynki dla Andory.