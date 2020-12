Gdańsk, Gdynia, Sopot przed świętami za pół ceny

58 pomorskich samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) organizuje akcję pod hasłem „Świąteczna metropolia za pół ceny” . Firmy z Pomorza, na przykład biura podróży, hotele, restauracje czy muzea, będą mogły sprzedać za połowę ceny vouchery na swoje usługi do wykorzystania w przyszłym roku .

To już kolejna taka akcja stowarzyszenia, ale pierwsza w warunkach pandemii i częściowego lockdownu. „Hotele, teatry, atrakcje turystyczne znalazły się w tragicznej sytuacji. Od prawie dwóch miesięcy nie mogą prowadzić działalności i nie wiadomo, kiedy będą mogły ją wznowić. Chcemy im pomóc! Specjalnie dla nich organizujemy wyjątkową, świąteczną edycję < >. Dla naszych mieszkańców to idealny prezent na święta dla bliskich, a dla przedsiębiorców szansa na przetrwanie” – pisze OMGGS na swojej stronie internetowej.

– Akcję organizujemy z myślą o przedsiębiorcach, którzy najmocniej ucierpieli przez pandemię. Biorąc w niej udział, będą mogli zdobyć środki na bieżącą działalność. Wiemy, że wszyscy są w trudnej sytuacji, dlatego proponujemy zakup voucherów za pół ceny – mówi specjalista ds. promocji OMGGS Dominik Makurat. – Przy okazji promujemy lokalną turystykę. Zachęcamy mieszkańców innych regionów Polski, by do nas przyjechali, ale też Pomorzan, by wyruszyli w podróż po swoim regionie, poznawali jego smaki i atrakcje – dodaje.