Prezes POT: Bon turystyczny na wycieczki jednodniowe

Bonu turystycznego będzie można używać do płacenia za wycieczki jednodniowe, bez konieczności korzystania z noclegu – zakłada poprawka do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, jaka znalazła się w Sejmie.

Ta wydawałoby się niewielka poprawka ma pozwolić na szersze wykorzystanie bonu turystycznego. Od 1 sierpnia, kiedy bon wszedł w życie, beneficjanci aktywowali niecały 1,1 miliona bonów na sumę prawie 950 milionów złotych. Ale wykorzystali z tej puli tylko 236 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, że skarb państwa zarezerwował na ten cel 4 miliardy złotych to niedużo.

-Jeśli bonem będzie można płacić za jednodniowe wycieczki, to skorzystają na tym organizatorzy wycieczek szkolnych i młodzieżowych – wyjaśnia prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, obok Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii jeden z inicjatorów zmian w ustawie. – A jak organizatorzy to także właściciele autokarów, piloci i przewodnicy turystyczni, a także atrakcje turystyczne, do których organizatorzy przywiozą dzieci – wskazuje.