Pandemia zmieniła zwyczaje miłośników Hiszpanii

Z raportu wynika, że w tym roku turyści wybierali inne regiony kraju niż w poprzednich latach. Wiernych klientów jednak nie zabrakło – tymi okazali się przede wszystkim Niemcy, którzy tradycyjnie wypoczywali na Balearach (51 procent turystów z tego kraju) i na Wyspach Kanaryjskich (21 procent), a także Włosi, którzy w 54 procentach wybierali wyspy (Baleary 37 procent, Kanary 17 procent). W tym ostatnim wypadku zmiana na plus wyniosła 9 punktów procentowych rok do roku.

Goście z Ameryki (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) podróżowali głównie do Asturii i Kraju Basków (plus 7 punktów procentowych) oraz do Nawarry (plus 5 punktów procentowych).