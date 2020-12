Większość Niemców chce zamknięcia stoków w Europie

Trochę inaczej przedstawiają się wyniki tego samego badania, jeśli pod uwagę weźmie się tylko mieszkańców Bawarii. Co prawda nadal większość jest za zamknięciem stoków, ale przeciwny temu rozwiązaniu jest już co czwarty pytany. Na razie w tym landzie i tak wyciągi i punkty gastronomiczne na stokach nie mogą działać do 20 grudnia. Najczęściej za zamknięciem terenów narciarskich są seniorzy (powyżej 65 roku życia) – takiej odpowiedzi udzieliło 80 procent z nich.