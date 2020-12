Wielka Brytania: Promocja pomoże odzyskać turystów

Najważniejsza z nich to wprowadzenie systemu testowania, co pomoże skrócić kwarantannę dla osób przyjeżdżających do kraju. Minister transportu Grant Shapps potwierdził już, że ta zasada zacznie obowiązywać w połowie grudnia. Oznacza to, że osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii będą mogły zakończyć samoizolację po pięciu dniach, jeśli wynik badania wykonany po tym czasie okaże się negatywny. Koszt testu muszą jednak pokryć same.