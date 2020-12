Minister turystyki Austrii Elisabeth Köstinger i kanclerz Sebastian Kurz obiecywali we wrześniu, że zimą w ich kraju będzie można pojeździć na nartach. W rozmowie z niemieckim tygodnikiem „Der Spiegel” Köstinger podtrzymuje te słowa i zapowiada, że rząd zrobi wszystko, by obniżyć liczbę zachorowań na covid-19, a co za tym idzie, umożliwić zimowy wypoczynek. Jest przekonana, że wspólnymi siłami cel ten można osiągnąć. – Wirusa nie łapie się na stokach, tylko w czasie spotkań towarzyskich. Dlatego w tym roku nie będzie apres-ski – zapowiada.

Rząd już latem wprowadził system bezpłatnych testów dla pracowników branży turystycznej, do tej pory wykonano ponad 500 tysięcy badań, a jeszcze przed świętami wszyscy mieszkańcy zostaną przetestowani. Köstinger podkreśla, że Austria nie zrezygnuje z turystyki, bo to ważna gałąź gospodarki, szczególnie dla obszarów wiejskich. Poza tym lato pokazało, że wypoczynek w tym kraju jest bezpieczny.

Niedawno media społecznościowe obiegły zdjęcia, na których widać było tłumy narciarzy przed wyciągami w Zillertal i Kaunertaler Gletscher – Köstinger przyznaje, że do takiej sytuacji nie powinno było dojść, a rozmowy z operatorami wyciągów zostały już przeprowadzone. Wieczorem sytuacja została opanowana, bo policja i służby sanitarne przeprowadziły na miejscu kontrole. By utrzymać dystans społeczny, na ziemi przy wsiadaniu i wysiadaniu pojawiły się oznaczenia, zainstalowane są także dyspensery z płynami dezynfekującymi. Pracownicy kolei będą sprawdzać, czy klienci przestrzegają zasad.

Köstinger szacuje, że w tym sezonie zimowym do Austrii przyjedzie o 50 procent mniej gości. To duży problem, bo branża hotelarska w tym kraju tylko w 8 procentach opiera się na kapitale własnym. By zapobiec bankructwom, rząd daje gwarancje kredytów, odracza podatki, dopłaca do kosztów stałych i skróconego wymiaru czasu pracy. Podatek obrotowy dla hotelarstwa i gastronomii spadł do 5 procent, firmy z tych sektorów otrzymują odszkodowanie w wysokości 80 procent obrotów z tego samego okresu roku poprzedniego. Zdaniem minister, większość hoteli w miejscowościach wypoczynkowych wyjdzie z kryzysu obronną ręką z pomocą państwa. Jak duża ta pomoc będzie musiała być, zależy od liczby turystów.