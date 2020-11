Polscy narciarze chcą zjeżdżać z krajowych stoków

Niemal połowa respondentów obawia się zarażenia koronawirusem , ponad 40 procent boi się, że trafi na kwarantannę, a co trzeciego ankietowanego martwi ewentualne zamknięcie granic lub problemy z przemieszczaniem się. Za spędzeniem ferii w Polsce przemawia bliska odległość (38 procent wskazań), przystępna cena (33 procent), magia polskich gór (33 procent) i wspieranie polskiego rynku (33 procent).

Niedawne komunikaty rządowe wprawiły w konsternację nie tylko narciarzy i snowboardzistów, ale także operatorów stoków, którzy od wielu tygodni przygotowują się do otwarcia ośrodków zimowych – czytamy w komunikacie.

– W czasie, gdy Austria i Włochy zapowiadają otwarcie sezonu na początek grudnia, oczywiście z zachowaniem reżymu sanitarnego, my otrzymaliśmy informację przeciwną. A przecież zamknięcie stoków w Polsce to wręcz marzenie ośrodków alpejskich, które nie poradzą sobie bez polskich narciarzy. Na szczęście zgoda władz na działanie stoków w sezonie zimowym powstrzyma wypływ gotówki za granicę. Lepiej, żeby polski narciarz wydał swoje pieniądze w kraju i żeby tutaj były one opodatkowane – mówi Grzegorz Lenartowicz.