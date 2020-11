Włoskie regiony narciarskie walczą o sezon

Giuseppe Conte zabił nadzieje wszystkich, którzy chcieli spędzić święta Bożego Narodzenia w górach. Jak mówi w wywiadzie telewizyjnym, na który powołuje się agencja informacyjna Agenzia Italia, nie można dopuścić do sytuacji z sierpnia – wówczas plaże zapełniły się turystami, co spowodowało falę zachorowań we wrześniu. Szef rządu tłumaczy, że protokoły sanitarne dla wyciągów narciarskich to jedno, ale problemem jest wszystko inne, co związane jest z urlopem. Innymi słowy, decyzje dotyczące okresu świątecznego będą podejmowane na bieżąco. Conte zapowiedział też, że rząd będzie pracował teraz nad rozwiązaniami dla turystyki.

