Ochotnicy na Majorkę poszukiwani

A co najważniejsze, kwarantanna po przylocie wcale nie jest konieczna. W projekcie udział ma wziąć tysiąc osób, które między 15 grudnia a 15 stycznia polecą na Majorkę . Na dwa dni przed wylotem poddadzą się testowi PCR, następnie pojadą wypoczywać, a na dwa dni przed powrotem ponownie przeprowadzą badanie, by przy założeniu, że wynik jest negatywny, móc po urlopie od razu wrócić do pracy.

Ekspert jest też sceptycznie nastawiony do szybkich testów robionych na lotnisku. Co jeśli ktoś, koło kogo stoimy w kolejce, będzie zakażony? Ta osoba może w oczekiwaniu na badanie zarazić wiele osób. – To nie pasuje do naszej strategii – informuje. Same wyjazdy mają być rezerwowane u agentów turystycznych. – Jesteśmy w trakcie rozmów ze znaną firmą technologiczną, sprzedaż miałaby iść za pośrednictwem jej systemu – dodaje Röntzsch.