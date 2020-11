Branża turystyczna: Nie ma odpowiedzi rządu na nokaut turystyki

Bez konkretnych ustaleń zakończyła się rozmowa wicepremiera i ministra rozwoju Jarosława Gowina z reprezentantami organizacji skupiających przedsiębiorców z branży hotelowej.

Spotkanie było poświęcone sytuacji branży hotelowej i ogólnie noclegowej. Brali w nim udział między innymi przedstawiciele Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, Polskiej Izby Hotelarzy, Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, Polskiej Izby Turystyki. Poniżej dalsza część artykułu

Zdaniem naszych rozmówców z branży, spotkanie nie przyniosło konkretnych rozstrzygnięć czy decyzji. Wicepremier zadeklarował jedynie, że będzie zabiegał o dodanie do listy zawodów objętych pomocą za listopad w ustawie uchwalonej w czwartek przez Sejm, kolejne branżowe PKD. Zastrzegł jednak, że musi to jeszcze skonsultować z Ministerstwem Finansów. Nie ujawnił, o które zawody turystyczne może chodzić. W tym tygodniu ustawą zajmie się Senat.

Prezes PIT Paweł Niewiadomski zgłosił kilka postulatów w imieniu organizacji: wprowadzenie szybkich testów antygenowych w miejsce kwarantanny, umorzenie składek ZUS i prawa do postojowego co najmniej do stycznia 2021 roku, dopłaty do wynagrodzeń, umorzenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Premier zapowiedział wsparcie apelu o umieszczenie dodatkowych PKD turystycznych do procedowanej obecnie w Senacie ustawy zwanej tarczą 6.0, która przewiduje dwie formy pomocy – zwolnienie z ZUS i dodatkowe postojowe – relacjonuje Niewiadomski. – Szczegółów jednak nie podał – dodaje.

PIT zaapelowała też o przywrócenie ferii zimowych w pełnym wymiarze sześciu tygodni, a nawet ich przedłużenia, co pomogłoby części branży turystycznej wrócić do normalnego funkcjonowania.

Jak mówił Niewiadomski, decyzje rządu ogłoszone w sobotę to nokaut dla ponad miliona turystów, którzy już mieli umowy na wyjazdy z organizatorami turystyki i „zabicie branży turystycznej”.

Zdaniem prezesa PIT dalekosiężna decyzja rządu powinna się wiązać z zapewnieniem przedsiębiorcom rekompensat za poniesione straty. – Premier nie odniół się do tego postulatu – przyznaje Niewiadomski.

– Chociaż widzimy dużą przychylność naszych rozmówców, mam wrażenie, że ciągle nie rozumieją oni, że zamknięcie turystyki do połowy stycznia, to pozbawienie przedsiębiorców przychodów z wielu miesięcy, kiedy to przygotowywali się oni na sezon zimowy – dodaje wiceprezes PIT Andrzej Kindler. – Wielu organizatorów turystyki jest związanych z obiektami noclegowymi wieloletnimi kontraktami. Odwołanie wyjazdów działa niszcząco na organizatorów, na właścicieli hoteli i na ich klientów.

Kindler zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt wytworzonej „bezprecedensową decyzją rządu” sytuacji. Otwarcie stoków narciarskich – co już wydaje się pewne – spowoduje, że ludzie, mimo apeli rządu, żeby się nie ruszać z domów, i tak przyjadą w góry. W efekcie turystyka zostanie zepchnięta do szarej strefy.

– Podsumowując, rozmowa toczyła się wokół dopisywania kolejnych PKD do ustawy, a więc pomocy niejako zaległej, za listopad. To oczywiście jest też ważne, ale przede wszystkim oczekujemy precyzyjnego policzenia strat, jakie ponieśli przedsiębiorcy w wyniku decyzji administracyjnej i zaproponowania rekompensat – mówi Kindler.