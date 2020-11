Stoki narciarskie tylko dla górali

W poniedziałek wicepremier i minister rozwoju Jarosław Gowin rozmawiał o tym z przedstawicielami organizacji zrzeszających przedsiębiorców z południa Polski. Zaraz po niej ogłosił, że będzie miał dobrą wiadomość dla narciarzy ( „Gowin: Wkrótce dobre wieści dla narciarzy” ). Wyjaśnił, że uzgodnił ze swoimi rozmówcami procedury sanitarne, dzięki którym można by było korzystać z wyciągów narciarskich, bez narażania się na zakażenie koronawirusem. Poprosił Głównego Inspektora Sanitarnego o konsultację w tej sprawie. – GIS ma przygotować wytyczne w tym zakresie i wszystko wskazuje, że jednak zdecydujemy się, aby zostało tak, jak w projekcie rozporządzenia, że stoki nie będą zamykane – wyjaśnił Müller w TVPInfo.

Prawdopodobnie GIS ogłosi swoją decyzję we wtorek.

Potwierdził, że do połowy stycznia zamknięte będą jednak hotele. – Natomiast jest kwestią do zdecydowania, i raczej idzie to w tym kierunku, żeby zostawić otwarte stoki dla tych, którzy mają najbliżej, którzy mieszkają w pobliżu tych stoków – dodał.