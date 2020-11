Skrócenie ferii, to pogłębienie zapaści branży turystycznej Fot. Fotorzepa, Bartosz Siedlik

Zamknięcie obiektów noclegowych do świąt i ograniczenie ruchu turystycznego do połowy stycznia oznacza pogłębienie problemów organizatorów wypoczynku i innych przedsiębiorców turystycznych – piszą do premiera organizacje branży turystycznej.