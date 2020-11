Gowin: To oczywiste, że wyciągi narciarskie będą zamknięte

Gowin był gościem „Wydarzeń” tej stacji telewizyjnej. Rozmowa dotyczyła między innymi ogłoszonego rano przez premiera Mateusza Morawieckiego planu przedłużenia ograniczeń dla jednych branż i cofnięcia ich w odniesieniu do innych (handel). W jego ramach premier zapowiedział, że najbliższe ferie zimowe dla szkół będą skomasowane w jednym terminie – od 4 do 17 stycznia. Zaapelował, żeby zrezygnować z wyjazdów w tym czasie.

Przywołał uchwaloną w czwartek przez Sejm ustawę antycovidową (tarcza 6.0), w której znalazły się cztery formy pomocy dla branż zamkniętych w listopadzie. Jedna z nich jest nowa – podkreślił. A chodzi o dwa tysiące złotych dopłaty do każdego etatu . – Na przykład w branży turystycznej, czy hotelarskiej także do umów zleceń – powiedział.

Powtórzył, co mówił podczas porannej konferencji, że rząd zwrócił się do Komisji Europejskiej o zgodę na trzy inne jeszcze formy pomocy: całkowite umorzenie subwencji z Polskiego Funduszu Pomocy, długoletnie kredyty gwarantowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pokrywanie firmom do 70 procent kosztów stałych.