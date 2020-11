Kreta najodporniejsza na koronawirusa

Firma badawcza ForwardKeys i organizacja non-profit European Cities Marketing (ECM) przeprowadziły analizę rezerwacji biletów lotniczych do europejskich miast w czwartym kwartale. Wzięli pod lupę te miasta w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii, których udział w rynku podróży zagranicznych ze Starego Kontynentu wynosi co najmniej 1 procent. Z raportu wynika, że kierunki typowo turystyczne są najodporniejsze na kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa .

Na dzień 27 października średni spadek liczby zamówionych lotów wyniósł 85,6 procent rok do roku, między poszczególnymi kierunkami różnice w statystykach są znaczące. W zestawieniu 10 najpopularniejszych prym wiodą te turystyczne.

Na szczycie listy znalazł się Heraklion na Krecie – tu liczba lotów spadła „tylko” o 25,4 procent rok do roku . Na drugim miejscu znalazło się Faro na portugalskim wybrzeżu Algarve (minus 48,7 procent) , na trzecim Ateny (minus 71,4 procent) . Pierwszą piątkę zamykają Neapol (minus 73,4 procent) i Larnaka (minus 74,2 procent). W pierwszej dziesiątce znalazły się Porto (minus 74,5 procent), Palma de Mallorca (minus 74,6 procent), Sztokholm (minus 75,8 procent), Malaga (minus 78,2 procent) i Lizbona (minus 78,8 procent).

– Jeśli zagłębimy się w te dane, zauważymy, że klienci ciągle planują podróże, a z planów tych wyłania się pięć wyraźnych trendów – mówi wiceprezes ForwardKeys Olivier Ponti. Po pierwsze, wyjazdy turystyczne i prywatne mają się lepiej niż służbowe, które w tej chwili praktycznie nie istnieją. Po drugie, większość podróży turyści planują na Boże Narodzenie. Po trzecie, rezerwacje spływają później niż zazwyczaj, co najprawdopodobniej spowodowane jest obawami wynikającymi z wprowadzanych w ostatniej chwili obostrzeń. Po czwarte, ceny są nadal dość niskie, bo linie lotnicze robią wszystko, by pozyskać jak najwięcej klientów. Po piąte, kierunki, które były otwarte na podróże z Europy, ucierpiały na pandemii w najmniejszym stopniu – wylicza Ponti.

Prezes ECM Petra Stušek przyznaje, że podróże do miast w tym roku są zupełnie inne niż zeszłoroczne. – Dane z ostatniego barometru ForwardKeys pokazują, że miasta są odporne na kryzys, mimo że nadal nie funkcjonuje przemysł MICE. Obecny czas jest trudny dla kierunków turystycznych i organizacji nimi zarządzających. ECM pracuje nad różnymi rozwiązaniami, by wspierać swoich członków przy powracaniu do normalności – mówi Stušek.