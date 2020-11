Komisja Europejska zaleca szybkie testy antygenowe Fot. AFP

Marzena German

Komisja Europejska rekomenduje państwom członkowskim, by stosowały szybkie testy antygenowe do diagnostyki covid-19. To kolejny krok ku wspólnemu podejściu i skuteczniejszym strategiom prowadzenia badań w Unii Europejskiej.